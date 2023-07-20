МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Центральный банк Турции на фоне падения национальной валюты — лиры, и повышения цен на энергоносители повысил ключевую ставку с 15% до 17,5%, эксперты прогнозировали, что регулятор пойдет на осторожное повышение, чтобы не затруднять положение бизнес-сферы. Центробанк Китая сохранил основную ставку LPR на прежнем уровне

ЦБ Турции в июне заявил, что продолжит постепенно ужесточать денежно-кредитную политику, пока прогноз по инфляции значительно не улучшится. Регулятор 22 июня впервые более чем за два года повысил ключевую ставку — до 15% с 8,5%, аналитики ожидали ее на отметке 21%. Тем временем в начале июля стоимость турецкой национальной валюты — лиры — обновила исторический минимум к доллару и впервые преодолела психологическую отметку в 27 лир за доллар.

"Комитет по денежно-кредитной политике ЦБ Турции повысил учетную ставку — ставку аукционного однонедельного репо — на 250 базисных пунктов до 17,50%", — говорится в заявлении центробанка.

Эксперты отмечали, что Центральный банк, разгружая рынки путем быстрого повышения процентных ставок, не хочет ставить в затруднительное положение некоторые слои общества и бизнес-сферу, поэтому пойдет на осторожное повышение.

Тем временем автозаправки в Турции увеличили в воскресенье стоимость литра бензина и дизельного топлива, в том числе за счет повышения НДС властями, рост составил более 20%, а с начала года — более 60%.

Еще в субботу литр бензина на заправках в крупных городах стоил порядка 28 турецких лир, а в воскресенье за счет увеличения НДС и общего повышения цен литр стоит уже 34 лиры (около 120 рублей). Литр дизельного топлива подорожал с 26,3 до 32,3 лир (110 рублей). В начале года бензин был дешевле дизеля, литр стоил порядка 21 лиры, а дизель — 23,5 лир. Таким образом, рост цен на топливо превысил 60%. Литр сжиженного газа также подорожал до 14 лир.

Власти Турции увеличили с 10 июля в три раза — до 760 долларов — пошлину на растаможку ввезенных из-за границы в Турцию смартфонов, в полтора раза подорожали услуги нотариусов, увеличен НДС с 18% до 20%, также повышены налоги на различные азартные игры.