МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Johnson & Johnson сегодня заявила, что ожидает прибыль за весь 2023 год выше оценок Уолл-стрит благодаря спросу на такие противораковые средства, как "Дарзалекс" (Darzalex), и успехам в бизнесе медицинских устройств. Чистая прибыль "Транснефти" выросла в шесть раз в первом полугодии

Акции J&J, которая недавно выделила подразделение безрецептурных препаратов, чтобы сосредоточиться на лекарственных средствах и медицинских приборах, на премаркете выросли примерно на 2%.

Восстановление спроса на медицинские процедуры, отложенные в пандемию COVID-19, поддержало продажи бизнеса медицинских устройств в отчетном периоде.

Квартальные продажи препарата "Дарзалекс" от множественной миеломы составили 2,43 млрд долларов и совпали с оценками аналитиков, опрошенных Refinitiv.

Продажи "Стелары" также совпали с ожиданиями аналитиков, достигнув 2,8 млрд долларов.

Продажи в подразделении медицинских приборов достигли 7,79 млрд долларов, превзойдя оценку на уровне 7,55 млрд долларов.

J&J теперь прогнозирует скорректированную прибыль на акцию за 2023 год в диапазоне 10,70-10,80 доллара, что выше консенсус-оценки на уровне 10,65 доллара и выше предыдущего прогноза в 10,60-10,70 доллара.

За 2-й квартал прибыль на акцию составила 2,80 доллара, тогда как аналитики ожидали 2,62 доллара.