2023-07-20T16:04:00+03:00
2023-07-20T16:06:34+03:00
2023-07-20T16:04:00+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20230720/841139349.html
Международные резервы России выросли на 1,9 процента к 14 июля
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Международные резервы РФ с 7 по 14 июля выросли на 1,9% и составили 594,4 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России. "Объем международных резервов по состоянию на 14... ПРАЙМ, 20.07.2023
финансы, новости, россия, цб, международные резервы
https://cdnn.1prime.ru/images/83317/85/833178586.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83317/85/833178586.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83317/85/833178585.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83317/85/833178585.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83317/85/833178573.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83317/85/833178573.jpg
https://1prime.ru/government/20230720/841137843.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 7 по 14 июля выросли на 1,9% и составили 594,4 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России.
"Объем международных резервов по состоянию на 14 июля составил 594,4 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 11,3 миллиарда долларов США, или на 1,9%, преимущественно вследствие положительной переоценки, связанной в том числе с обесценением доллара США к другим резервным валютам", — говорится в сообщении регулятора.
На 7 июля показатель находился на уровне 583,1 миллиарда долларов.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
За 2022 год международные резервы РФ сократились на 8,4% и на 1 января текущего года составляли 577,5 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.