МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 7 по 14 июля выросли на 1,9% и составили 594,4 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России. ЦБ сможет передавать Счетной палате конфиденциальные сведения об АО онлайн

"Объем международных резервов по состоянию на 14 июля составил 594,4 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 11,3 миллиарда долларов США, или на 1,9%, преимущественно вследствие положительной переоценки, связанной в том числе с обесценением доллара США к другим резервным валютам", — говорится в сообщении регулятора.

На 7 июля показатель находился на уровне 583,1 миллиарда долларов.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2022 год международные резервы РФ сократились на 8,4% и на 1 января текущего года составляли 577,5 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.