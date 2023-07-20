МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Запасы монетарного золота в международных резервах РФ за июнь не изменились, и на 1 июля 2023 года остались прежними, как месяц назад — 74,9 миллиона унций (2329,65 тонны), свидетельствуют материалы Банка России. Цены на золото достигли двухмесячного максимума

При этом стоимость золота в резервах за июнь 2023 года снизилась на 2% — до 142,915 миллиарда долларов на 1 июля с 145,832 миллиарда долларов на 1 июня. Доля золота в международных резервах снизилась до 24,5% с 24,9%.

Банк России в марте текущего года возобновил публикацию данных об объемах золота в международных резервах РФ после годового перерыва.

По итогам 2022 года запасы монетарного золота в международных резервах РФ снизились на 0,14% (-3,11 тонны) — до 2298,547 тонны. За 2021 год запасы выросли до 2301,657 тонны. За 2020 год — также выросли до 2298,547 тонны.

Ранее, в течение 2019 года Банк России увеличил резервы в золоте на 7,5% (+158,6 тонны) и на 1 января 2020 года составляли 73 миллиона унций (2270,56 тонны). За 2018 год ЦБ РФ купил 273,715 тонны золота и на 1 января 2019 года резервы в золоте составляли 67,9 миллиона унций (2111,93 тонны). За 2017 год запасы золота в резервах РФ выросли на 13,87% (+223,95 тонны) и на 1 января 2018 года составляли 59,1 миллиона унций (1838,22 тонны).