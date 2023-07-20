2023-07-20T17:55:29+03:00
2023-07-20T17:55:29+03:00
2023-07-20T17:55:29+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20230720/841140740.html
Аналитик оценил последствия санкций Канады против системы "Мир"
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Попадание платежной системы "Мир" в санкционные списки Канады не окажет на нее существенного влияния, поделился мнением с РИА Новости замдиректора Центра компетенций НТИ... ПРАЙМ, 20.07.2023
финансы, новости, канада, карта "мир", санкции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Попадание платежной системы "Мир" в санкционные списки Канады не окажет на нее существенного влияния, поделился мнением с РИА Новости замдиректора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков.
Канада ранее в четверг ввела санкции против российских сотовых операторов и банков, а также платежной системы "Мир".
"Введение санкций против карты "Мир" со стороны Канады было ожидаемо. Санкции Канады распространяются на территорию Канады и канадские компании, поэтому навряд ли отразится на держателях карт", — заявил эксперт.
Пермяков подчеркнул, что на платежах внутри России это тем более никак не отразится. "На оплату внутри России это никак не влияет, а за рубежом число точек обслуживания карты "Мир" и так не велико. К тому же, для оплаты покупок за рубежом россияне чаще используют другие способы, в частности, наличные деньги", — заключил он.