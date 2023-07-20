МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Попадание платежной системы "Мир" в санкционные списки Канады не окажет на нее существенного влияния, поделился мнением с РИА Новости замдиректора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков. Посол в Каракасе заявил, что на венесуэльском острове принимают карты "Мир"

Канада ранее в четверг ввела санкции против российских сотовых операторов и банков, а также платежной системы "Мир".

"Введение санкций против карты "Мир" со стороны Канады было ожидаемо. Санкции Канады распространяются на территорию Канады и канадские компании, поэтому навряд ли отразится на держателях карт", — заявил эксперт.

Пермяков подчеркнул, что на платежах внутри России это тем более никак не отразится. "На оплату внутри России это никак не влияет, а за рубежом число точек обслуживания карты "Мир" и так не велико. К тому же, для оплаты покупок за рубежом россияне чаще используют другие способы, в частности, наличные деньги", — заключил он.