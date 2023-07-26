МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. ЦБ РФ с сегодняшнего дня ввел ряд предписаний в отношении "Киви банка", оператора платежного кошелька Qiwi, однако банк предупредил, что кошельком все равно можно будет пользоваться для некоторых операций, например, оплаты услуг — в работоспособности сервиса убедился корреспондент РИА Новости, оплатив услуги мобильной связи. ЦБ зафиксировал занижение банками реального отношения кредита к залогу

Накануне банк сообщил, что по итогам проверки Банком России выполнения требований к составлению отчетности и ведению документации были выявлены недочеты, и регулятор выдал банку ограничительное предписание в отношении ряда операций.

После этого банк сообщил, что "руководствуясь общей логикой предписания" временно и частично ограничил вывод средств физическими лицами с кошельков на банковские счета и снятие наличных.

При этом пополнение счетов мобильных операторов, перевод денег на другие (кроме Qiwi) кошельки, оплата услуг, сетевых игр и товаров кошельками и картами Qiwi работают в обычном режиме. Денежные переводы Contact, торговый эквайринг и выплаты на сторонние счета и карты от юридических лиц ограничения также не затрагивают, подчеркнули в банке.