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2023-07-26T08:19:28+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20230726/841187520.html
Раскрыты исключения из ограничений ЦБ в отношении кошелька Qiwi
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ЦБ РФ с сегодняшнего дня ввел ряд предписаний в отношении "Киви банка", оператора платежного кошелька Qiwi, однако банк предупредил, что кошельком все равно можно будет... ПРАЙМ, 26.07.2023
финансы, новости, россия, цб, qiwi
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. ЦБ РФ с сегодняшнего дня ввел ряд предписаний в отношении "Киви банка", оператора платежного кошелька Qiwi, однако банк предупредил, что кошельком все равно можно будет пользоваться для некоторых операций, например, оплаты услуг — в работоспособности сервиса убедился корреспондент РИА Новости, оплатив услуги мобильной связи.
Накануне банк сообщил, что по итогам проверки Банком России выполнения требований к составлению отчетности и ведению документации были выявлены недочеты, и регулятор выдал банку ограничительное предписание в отношении ряда операций.
После этого банк сообщил, что "руководствуясь общей логикой предписания" временно и частично ограничил вывод средств физическими лицами с кошельков на банковские счета и снятие наличных.
При этом пополнение счетов мобильных операторов, перевод денег на другие (кроме Qiwi) кошельки, оплата услуг, сетевых игр и товаров кошельками и картами Qiwi работают в обычном режиме. Денежные переводы Contact, торговый эквайринг и выплаты на сторонние счета и карты от юридических лиц ограничения также не затрагивают, подчеркнули в банке.