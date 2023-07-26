С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл — ПРАЙМ. Тема расчетов между Россией и Танзанией в нацвалютах приобрела актуальность, стороны могут обсудить ее на саммите "Россия-Африка", заявил РИА Новости посол РФ в Танзании Андрей Аветисян. В МИД рассказали о переходе на нацвалюты в расчетах с Латинской Америкой

"Мне кажется, что этот вопрос (расчетов в нацвалютах — ред.) приобрел явную актуальность. Я надеюсь, что на саммите и на мероприятиях в рамках саммита, который состоится на днях в Петербурге, такие дискуссии будут", — сказал Аветисян.

Он добавил, что в последние недели в Танзании возник дефицит наличных долларов. По словам дипломата, это представляет из себя некоторую трудность для внутренней торговли и для внешних торгово-экономических связей страны.

"Танзанийскому бизнесу было бы очень интересно искать новые способы оплаты товаров. Вслед за этим можно будет говорить и о внедрении в танзанийские платежные системы российских карт", — заключил Аветисян.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

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