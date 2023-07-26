МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) России, находящихся в собственности иностранцев, за июнь снизилась на 0,3 процентного пункта, до 8,8%, обновив минимум с июня 2012 года — по итогам этого месяца показатель составил 6,5%, следует из материалов Банка России. Банк России вернулся на тропу войны с инфляцией

Согласно данным ЦБ, на 1 июля 2012 года доля нерезидентов в российских ОФЗ составляла 6,5%, а исторический минимум фиксировался в начале 2012 года (более ранней статистики регулятор не публикует).

Вложения нерезидентов в номинальном выражении сократились за месяц на 2,42% — до 1,69 триллиона рублей. При этом сам объем рынка ОФЗ в России по состоянию на отчетную дату вырос до 19,312 триллиона рублей с 18,945 триллиона месяцем ранее.

По итогам мая доля нерезидентов в ОФЗ снизилась на 0,2 процентного пункта — до 9,1%.