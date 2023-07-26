2023-07-26T16:20:07+03:00
2023-07-26T16:20:07+03:00
2023-07-26T16:20:07+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20230726/841194768.html
Доля нерезидентов в ОФЗ в июне снизилась, обновив минимум с 2012 года
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) России, находящихся в собственности иностранцев, за июнь снизилась на 0,3 процентного пункта, до 8,8%, обновив... ПРАЙМ, 26.07.2023
банки, финансы, новости, россия, офз, нерезиденты
https://cdnn.1prime.ru/images/83919/62/839196226.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83919/62/839196226.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83919/61/839196171.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83919/61/839196171.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83919/61/839196158.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83919/61/839196158.jpg
https://1prime.ru/articles/20230721/841154569.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) России, находящихся в собственности иностранцев, за июнь снизилась на 0,3 процентного пункта, до 8,8%, обновив минимум с июня 2012 года — по итогам этого месяца показатель составил 6,5%, следует из материалов Банка России.
Согласно данным ЦБ, на 1 июля 2012 года доля нерезидентов в российских ОФЗ составляла 6,5%, а исторический минимум фиксировался в начале 2012 года (более ранней статистики регулятор не публикует).
Вложения нерезидентов в номинальном выражении сократились за месяц на 2,42% — до 1,69 триллиона рублей. При этом сам объем рынка ОФЗ в России по состоянию на отчетную дату вырос до 19,312 триллиона рублей с 18,945 триллиона месяцем ранее.
По итогам мая доля нерезидентов в ОФЗ снизилась на 0,2 процентного пункта — до 9,1%.