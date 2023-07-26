МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам июльского заседания повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов — до 5,25-5,5% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора. Средняя максимальная ставка по вкладам осталась на уровне 7,83 процента

Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков. Ставка остается на максимальном уровне с 2001 года.

ФРС отметила, что считает уместным дальнейшее повышение ставки. "При определении степени дополнительного ужесточения политики… комитет будет учитывать совокупное ужесточение денежно-кредитной политики, отставание, с которым денежно-кредитная политика влияет на экономическую активность и инфляцию, а также экономические и финансовые события", — говорится в сообщении.

Американский центробанк все еще рассчитывает достичь максимальной занятости в экономике и целевого уровня инфляции в 2% в долгосрочной перспективе.

Также по итогам июльского заседания ФРС подтвердила, что продолжит сокращать активы на своем балансе, следуя плану, опубликованному в мае 2022 года. По плану сокращение началось 1 июня прошлого года — первые три месяца на 47,5 миллиарда долларов в месяц, далее – на 95 миллиардов долларов в месяц. De Beers сократила продажи алмазов на десять процентов с 10 по 25 июля

Федеральная резервная система США должна быть готова и дальше повышать ключевую ставку, если сочтет это необходимым, заявил глава ведомства Джером Пауэлл.

"Мы думаем, что нам придется придерживаться ограничительной монетарной политики какое-то время и нужно быть готовыми к дальнейшему повышению, если мы сочтем это подходящим", — сказал Пауэлл журналистам.

По итогам июньского заседания ФРС сохранила базовую ставку на уровне 5-5,25% годовых, прервав длительный цикл повышения. Регулятор заявил тогда, что пауза позволит ему оценить дополнительную макроэкономическую информацию и ее влияние на дальнейшую денежно-кредитную политику. До этого ФРС непрерывно повышала ставку с марта 2022 года для борьбы с ускоряющейся инфляцией.