МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. BNP Paribas, крупнейший банк еврозоны, сегодня отчитался о более высокой, чем ожидалось, квартальной прибыли. Сильный рост в сегментах облигаций и корпоративного долгового финансирования частично компенсировал спад в инвестиционном подразделении. Крупные промпредприятий Китая сократили прибыль на 16,8 процента

Отчетная чистая прибыль французского кредитора во 2-м квартале понизилась на 4,9% до 2,81 млрд евро, превзойдя консенсус-прогноз, составленный банком, на уровне 2,49 млрд евро.

Выручка группы сократилась на 1,5% до 11,4 млрд евро, также превзойдя прогноз. Стоимость риска — средства, отложенные для покрытия потенциальных потерь по проблемным кредитам — составила 689 млн евро и оказалась ниже ожиданий.

BNP Paribas подтвердил свои цели на 2025 год.

Продажи в подразделении трейдинга и других услуг, связанных с ценными бумагами, упали на 2,3% после длительного периода опережающих результатов в этом сегменте по сравнению с конкурентами. Падение связано с высокой волатильностью на рынках.

Инвестиционное подразделение BNP особенно сильно пострадало от резкого сокращения трейдинга инструментами с фиксированной доходностью, сырьевыми товарами и валютами, выручка от которого упала на 18,4%. Выручка от трейдинга акциями и от первичного обслуживания снизилась на 3%.

Тем временем, потери BNP от чрезвычайных расходов за 2-й квартал составили 723 млн евро после учета налогов, включая резервы в размере 125 млн евро на неуточненные судебные разбирательства.

Кроме того, банк заявил, что зарезервировал 430 млн евро для "корректировки хеджей" в связи с изменением условий и положений программы "целевых операций долгосрочного финансирования" (TLTRO) Европейского центрального банка.

BNP подтвердил, что продолжит реализацию программы выкупа акций на 5 млрд евро согласно планам. По словам банка, совет утвердил второй транш выкупа на 2,5 млрд евро, который будет запущен в начале августа.