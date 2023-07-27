МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Скорректированная чистая прибыль "Яндекса" по US GAAP во втором квартале снизилась на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составила 9,6 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. Зампред правления ВТБ спрогнозирвал возможную прибыль банка

"Скорректированная чистая прибыль во втором квартале 2023 снизилась на 27% по сравнению со вторым кварталом 2022 и составила 9,6 млрд руб", — говорится в сообщении.

Скорректированный показатель EBITDA во втором квартале снизился на 4% в годовом выражении и составил 24,7 миллиарда рублей.

В компании отметили, что снижение показателей ожидаемо, поскольку второй квартал 2022 года был "аномальным" для всего рынка. "Так, год назад у "Яндекса" была сильная EBITDA из-за очень низкой базы расходов. Компания заморозила найм, сократила часть маркетинговых бюджетов и в целом строже подходила к контролю за расходами", — отметили в "Яндексе".

При этом выручка компании во втором квартале 2023 года выросла на 55% в годовом выражении и составила 182,5 миллиарда рублей. Большая часть выручки — 37% — приходится на сегмент "Поиск и Портал". Во втором квартале 2023 года она выросла на 23% в годовом выражении — до 78,4 миллиарда рублей.

"Рост выручки обусловлен сильными результатами основного поискового бизнеса, а также РСЯ (рекламная сеть "Яндекса" — ред.) Мы продолжаем поддерживать наш рост инвестициями в рекламные продукты и технологии, а также расширение рекламного инвентаря", — прокомментировали в компании.

В свою очередь товарооборот сегмента O2O вырос на 93% и достиг 74 миллиардов рублей. Этот сегмент включает "Яндекс Доставку", доставку заказов из ресторанов в "Яндекс Еде" и "Маркет Деливери", "Лавку" в Израиле, "Яндекс Заправки", а также несколько небольших экспериментальных O2O-сервисов.

"Сервисы доставки продуктов в "Яндекс Еде" и "Маркет Деливери" приблизились к безубыточной юнит-экономике…. "Яндекс Маркет" в июле 2023 находится на пороге положительной юнит-экономики (ожидается достижение стабильной положительной юнит-экономики в ближайшие месяцы)", — добавляется в отчете.

Выручка сегмента "Райдтех" "Яндекса", в который входят сервисы такси, каршеринга и аренды самокатов, во втором квартале 2023 года по US GAAP выросла к аналогичному периоду прошлого года на 27% — до 38,162 миллиарда рублей, сообщили в компании.

Валовая стоимость заказов GMV (gross merchandise value) на сервисах в этом периоде выросла на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составила 254,212 миллиарда рублей.

При этом число поездок райдтех-направления увеличилось на 18% по сравнению с аналогичным показателем за второй квартал 2022 года.