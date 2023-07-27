МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Банк России включил дочернюю компанию МТС "Блокчейн хаб" в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА), говорится в пресс-релизе МТС. Путин подписал закон о цифровом рубле

Компания стала девятой в этом реестре.

"ПАО "МТС", цифровая экосистема, сообщает о том, что Банк России включил в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, ООО "Блокчейн Хаб" – дочернюю компанию МТС и разработчика собственной платформы ЦФА ХАБ", — сказано в релизе.

В компании уточнили, что пользователями платформы — эмитентами и инвесторами – пока могут стать юрлица и индивидуальные предприниматели. Подключение физлиц в качестве инвесторов планируется до конца года.

Первыми доступными на платформе финансовыми продуктами стали цифровые облигации и различные инструменты токенизации финансовых обязательств.

Бизнес-модель "Блокчейн хаба" предусматривает подключение к платформе разных типов партнеров: операторов обмена, брокеров, финансовых маркетплейсов и других агентских финтех-компаний, добавили в МТС.