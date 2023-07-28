БУДАПЕШТ, 28 июл — ПРАЙМ. Украина лишилась суверенитета, продолжает существование только за счет западнеого финансирования, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Орбан задался вопросом на миллион долларов

"Суверенитет Украины практически потерян", — заявил глава венгерского правительства в эфире радио Kossuth.

Он пояснил, что Киев не имеет финансового дохода и не может обеспечнить граждан работой.

Как добавил Орбан, поддержка военных расходов Украины, которые только растут с развитием технологий, требует трех вещей: "денег, денег и денег".

"Сейчас только западные деньги поддерживают Украину в живом состоянии", — подчеркнул премьер Венгрии.