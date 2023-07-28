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2023
https://1prime.ru/finance/20230728/841215541.html
Украина держится только за счет Запада, заявил Орбан
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Украина лишилась суверенитета, продолжает существование только за счет западнеого финансирования, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Суверенитет Украины практически... ПРАЙМ, 28.07.2023
финансы, экономика, новости, украина, виктор орбан, запад
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БУДАПЕШТ, 28 июл — ПРАЙМ. Украина лишилась суверенитета, продолжает существование только за счет западнеого финансирования, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Суверенитет Украины практически потерян", — заявил глава венгерского правительства в эфире радио Kossuth.
Он пояснил, что Киев не имеет финансового дохода и не может обеспечнить граждан работой.
Как добавил Орбан, поддержка военных расходов Украины, которые только растут с развитием технологий, требует трех вещей: "денег, денег и денег".
"Сейчас только западные деньги поддерживают Украину в живом состоянии", — подчеркнул премьер Венгрии.