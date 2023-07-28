НЬЮ-ДЕЛИ, 28 июл — ПРАЙМ. Индия обсуждает возможность создать собственную международную систему обмена финансовыми сообщениями по образцу SWIFT для расчетов в рупиях в международной торговле, сообщило издание Economic Times со ссылкой на источники. Доля евро в расчетах через SWIFT опустилась до минимума с марта 2020 года

По словам источников издания, экспертный комитет банкиров изучает варианты и к августу представит результаты правительству. В состав комитета входят, в частности, Государственный банк Индии, Банк Барода, Банк Индии и Центральный банк Индии.

"Одно из предложений состояло в том, чтобы создать независимую систему обмена финансовыми сообщениями, которую можно было бы использовать со странами, где у нас есть двусторонние торговые соглашения. Теперь этот комитет предложит меры по обеспечению того, чтобы это работало, и каковы могут быть проблемы. Соответственно, этот вопрос будет рассмотрен с другими заинтересованными сторонами, включая Резервный банк Индии (центробанк Индии)", — сказал собеседник издания.

Это предложение является частью более масштабного плана правительства по интернационализации индийской валюты, отметили представители банковской области.

Правительство Индии в ноябре 2021 года разрешило использование национальной валюты в международных торговых расчетах для продвижения экспорта в рамках внешнеторговой политики. Как отметило министерство торговли, данные поправки были приняты для упрощения и облегчения международных торговых операций в индийских рупиях, учитывая рост интереса к интернационализации индийской нацвалюты.

В прошлом году центробанк Индии выпустил циркуляр по торговым расчетам между Индией и другими странами в рупиях. Так, индийские импортеры должны производить оплату в индийских рупиях, которая будет зачисляться на специальный коррсчет банка-корреспондента страны-партнера по счетам-фактурам на поставку товаров или услуг от иностранного поставщика. А индийским экспортерам выручка будет выплачиваться в индийских рупиях из остатков на специальном корреспондентском счете банка-корреспондента страны-партнера.

На сегодняшний день в Индии открыто 92 таких счета 20 банками из 22 стран, включая Бангладеш, Германию и Россию.