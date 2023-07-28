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2023
https://1prime.ru/finance/20230728/841216977.html
Россия выделит Африке средства на списание долгов, заявил Путин
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Россия выделит государствам АФрики дополнительно около 90 миллионов долларов на списание долгов, заявил президент страны Владимир Путин. Глава государства принял участие в... ПРАЙМ, 28.07.2023
финансы, новости, россия, африка, долги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — ПРАЙМ. Россия выделит государствам АФрики дополнительно около 90 миллионов долларов на списание долгов, заявил президент страны Владимир Путин.
Глава государства принял участие в пленарном заседании саммита "Россия — Африка".
"Россия участвует и в усилиях по облегчению долгового бремени стран Африки. К настоящему времени общая сумма списанной нами задолженности составляет 23 миллиарда долларов", — напомнил он.
По словам Путина, Россия по запросу Африки дополнительно выделит свыше 90 миллионов долларов.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.