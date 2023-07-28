С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — ПРАЙМ. Россия выделит государствам АФрики дополнительно около 90 миллионов долларов на списание долгов, заявил президент страны Владимир Путин. Россия спишет часть долгов Сомали

Глава государства принял участие в пленарном заседании саммита "Россия — Африка".

"Россия участвует и в усилиях по облегчению долгового бремени стран Африки. К настоящему времени общая сумма списанной нами задолженности составляет 23 миллиарда долларов", — напомнил он.

По словам Путина, Россия по запросу Африки дополнительно выделит свыше 90 миллионов долларов.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.