С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и африканскими странами увеличивается, дальнейшему росту поспособствует переход на расчеты в национальных валютах, заявил глава государства Владимир Путин. В Узбекистане назвали долю нацвалют в расчетах с Россией

Президент в пятницу выступил на первом пленарном заседании саммита "Россия — Африка".

По словам Путина, товарооборот с африкой растет, несмотря на непростую ситуацию на мировом рынке, российскому бизнесу есть что предложить контненту. При этом, отметил он, текущие показатели в торговле — не предел.

"Увеличение товарооборота, его диверсификации будет способствовать более энергичных переход на расчеты в национальные валюты", — уточнил Путин.

Глава государства добавил, что Россия оказывала Африке помощь в развитии континента и других проблемах.

"В частности, за период с 20 по 23 год на двусторонней основе реализовано 11 российских гуманитарных акций в 10 странах Африки. Мы одними из первых пришли на помощь государствам континента в период пандемии коронавируса, безвозмездно поставили миллионы тестовых систем. Переданы мобильные медицинские лаборатории, оснащен оборудованием специальный центр изучения инфекций", — напимнил президент.

По словам путина, Россия продолжит оказывать африканским партнерам поддержку в виде гуманитарной помощи и торговых преференций.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.