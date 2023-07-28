МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Обсуждаемый закон о цифровых свидетельствах, который предлагает выводить на традиционные биржевые площадки цифровые финансовые активы (ЦФА), поможет подключить к ЦФА массового инвестора, без чего пока развитие этого рынка ограничено, следует из комментариев для РИА Новости, полученных у профучастников рынка. "Дочка" МТС вошла в реестр операторов систем по выпуску ЦФА

ЦФА — это инструмент на основе технологии блокчейна, позволяющий осуществлять цифровые права в отношении денежных требований, эмиссионных ценных бумаг и участия в капитале непубличного акционерного общества. Все сделки с ЦФА должны совершаться только через операторов обмена цифровых финансовых активов. Ими могут быть банки и биржи, а также иные юридические лица, если они соответствуют определенным критериям.

Пока в России нет операторов обмена ЦФА, но есть информационные системы, занимающиеся их выпуском.

УСТРАНИТЬ НЕДОРАЗУМЕНИЕ

Ранее директор департамента финансовой политики министерства финансов РФ Иван Чебесков заявил, что Минфин поддерживает запуск сделок с ЦФА на биржах через механизм цифровых свидетельств для бездокументарных ценных бумаг.

"Наиболее дальновидные из участников рынка ЦФА понимают преимущества предложенного решения, естественную ограниченность развития рынка ЦФА без подключения к нему массового инвестора, который всегда требует обслуживания у посредника (биржи)", — считает глава Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев.

"Мы считаем, что росту торговой активности и развитию рынка цифровых прав будет способствовать обращение ЦФА с использованием традиционной биржевой инфраструктуры, где уже есть ликвидность, широкий выбор инвестиционных инструментов, брокеры и их клиенты. А цифровые свидетельства могут стать мостом между ЦФА и традиционными ценными бумагами", — добавляет пресс-служба "СПБ биржи".

"СПБ биржа" активно участвует в обсуждении и проработке законодательных инициатив и юридических механизмов, позволяющих обеспечить обращение инструментов ЦФА с использованием биржевой торговой инфраструктуры", — также отметили там.

"В настоящее время идет обсуждение законопроекта с ведомствами. В целом, трудностей мы не видим — цифровое свидетельство уже существует для цифровых утилитарных прав, и отсутствие возможности выпуска такой ценной бумаги для ЦФА кажется недоразумением", — резюмирует Тимофеев.