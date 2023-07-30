МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Думская фракция КПРФ будет настаивать на рассмотрении законопроекта о выходе России из Международного валютного фонда (МВФ) в осеннюю сессию, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике Михаил Матвеев (КПРФ). Даже МВФ это признал! Германии не выбраться из рецессии

"Мы будет настаивать на рассмотрении этого законопроекта, чтобы полноценная дискуссия на заседании состоялась, и так скажем, в своей правоте уверены. Надеюсь, что в осеннюю сессию он будет рассмотрен", — заявил он РИА Новости и отметил, что отрицательный отзыв правительства не препятствует рассмотрению законопроекта.

Ранее стало известно, что правительство России не поддержало внесенный фракцией КПРФ законопроект о выходе страны из МВФ.