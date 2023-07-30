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2023
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В Госдуме настаивают на рассмотрении проекта о выходе России из МВФ
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. Думская фракция КПРФ будет настаивать на рассмотрении законопроекта о выходе России из Международного валютного фонда (МВФ) в осеннюю сессию, заявил заместитель председателя... ПРАЙМ, 30.07.2023
финансы, новости, госдума, россия, мвф, кпрф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Думская фракция КПРФ будет настаивать на рассмотрении законопроекта о выходе России из Международного валютного фонда (МВФ) в осеннюю сессию, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике Михаил Матвеев (КПРФ).
"Мы будет настаивать на рассмотрении этого законопроекта, чтобы полноценная дискуссия на заседании состоялась, и так скажем, в своей правоте уверены. Надеюсь, что в осеннюю сессию он будет рассмотрен", — заявил он РИА Новости и отметил, что отрицательный отзыв правительства не препятствует рассмотрению законопроекта.
Ранее стало известно, что правительство России не поддержало внесенный фракцией КПРФ законопроект о выходе страны из МВФ.