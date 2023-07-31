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2023
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Аналитики ждут замедления годовой инфляции в еврозоне в июле
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. Годовая инфляция в еврозоне, согласно предварительной оценке, по итогам июля замедлилась до 5,4% с 5,5% месяцем ранее, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX... ПРАЙМ, 31.07.2023
финансы, экономика, новости, ес, еврозона, годовая инфляция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, согласно предварительной оценке, по итогам июля замедлилась до 5,4% с 5,5% месяцем ранее, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX.
Официальные данные будут опубликованы статистическим агентством Евростат в понедельник, 31 июля, в 12.00 мск.
В то же время Евростат опубликует первую оценку ВВП еврозоны во втором квартале. Ожидается, что ВВП 20 стран еврозоны в прошлом квартале вырос на 0,5% в годовом выражении, а в квартальном на 0,2%.