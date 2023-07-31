МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, согласно предварительной оценке, по итогам июля замедлилась до 5,4% с 5,5% месяцем ранее, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. Глава ЕЦБ сообщила об ухудшении экономических перспектив еврозоны

Официальные данные будут опубликованы статистическим агентством Евростат в понедельник, 31 июля, в 12.00 мск.

В то же время Евростат опубликует первую оценку ВВП еврозоны во втором квартале. Ожидается, что ВВП 20 стран еврозоны в прошлом квартале вырос на 0,5% в годовом выражении, а в квартальном на 0,2%.