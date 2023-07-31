МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Армении в иностранной валюте до "BB-" с "B+", прогноз по рейтингу стабильный, следует из пресс-релиза агентства. Фирмы с капиталом из России стали крупнейшими налогоплательщиками в Армении

Отмечается, что повышение рейтинга основано на ряде ключевых факторов, среди которых Fitch отмечает устойчивый экономический рост. Так, агентство прогнозирует, что ВВП Армении в 2023 году увеличится на 7,2%, в 2024 году — на 5,9%, в 2025 году — на 4,5%.

"В последние годы, после понижения рейтинга в 2020 году, в Армении наблюдалось значительное восстановление (экономики — ред.) после последовательных потрясений, и Fitch ожидает, что эта динамика сохранится на фоне необычайного потока мигрантов", — пишет агентство.

Также среди факторов указывается значительное снижение соотношения госдолга Армении к ВВП — в прошлом году оно сократилось на 46,7% с 60,2% в 2021 году, чему способствовало укрепление валюты. В 2023-2025 годах агентство прогнозирует стабилизацию показателя на уровня 44,6%.

Негативное рейтинговое действие может последовать в случае существенного увеличения соотношения госдолга к ВВП, а также если геополитические риски подорвут экономический рост и финансовую стабильность страны. К позитивному рейтинговому действию может привести повышение уверенности в устойчивости темпов экономического роста и заметное снижение геополитических рисков.