МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам июля замедлилась до 5,3% с 5,5% месяцем ранее, следует из данных Евростата.

Флаг евросоюза

Рост ВВП еврозоны замедлился на 0,6 процента, сообщило статагенство

Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX.