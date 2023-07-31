2023-07-31T12:23:00+03:00
2023-07-31T12:23:00+03:00
2023-07-31T12:23:00+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20230731/841236909.html
Годовая инфляция в еврозоне замедлилась по итогам июля
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам июля замедлилась до 5,3% с 5,5% месяцем ранее, следует из данных Евростата. Показатель совпал с прогнозом... ПРАЙМ, 31.07.2023
финансы, экономика, новости, еврозона, экономика еврозоны, инфляция в еврозоне
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/08/832270802.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/08/832270802.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/07/832270799.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/07/832270799.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/07/832270796.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/07/832270796.jpg
https://1prime.ru/world/20230731/841236755.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам июля замедлилась до 5,3% с 5,5% месяцем ранее, следует из данных Евростата.
Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFX.