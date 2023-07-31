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2023-07-31T12:23:00+03:00

2023

https://1prime.ru/finance/20230731/841236909.html

Годовая инфляция в еврозоне замедлилась по итогам июля

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https://россиясегодня.рф

. Годовая инфляция в еврозоне, по предварительной оценке, по итогам июля замедлилась до 5,3% с 5,5% месяцем ранее, следует из данных Евростата. Показатель совпал с прогнозом... ПРАЙМ, 31.07.2023

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60