МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Создание международного маркетплейса для трансграничного обмена токенизированных денег возможно, хотя сейчас существует и контртренд на двусторонние партнерства для взаимозачета цифровых валют центральных банков, заявил РИА Новости руководитель лаборатории блокчейна и финтеха Школы управления "Сколково" Егор Кривошея. Цифровой рубль наступает: кому выгодно им расплачиваться

Ранее эксперты Банка международных расчетов в Базеле предложили создать глобальный маркетплейс для трансграничного обмена цифровых валют. По их мнению, переход к токенизированным деньгам может снизить потребность в двусторонних доверительных отношениях и способствовать более эффективному и конкурентоспособному рынку.

"Платформа вполне может существовать, особенно учитывая возможности создания распределенной сети (например, с помощью технологии блокчейн). У такой платформы может не быть единоличного владельца/организации, которая контролирует процессы на платформе", — прокомментировал Кривошея.

Он напомнил, что подобные системы уже начинают появляться, например, криптовалютная платформа для платёжных систем Ripple или блокчейн-платформа Cells, которые соединяют коммерческие банки без использования SWIFT и других международных систем. На международном уровне для цифровых валют центральных банков такие системы тоже возможны, считает аналитик.

"Тем не менее, есть и контртренд: ряд государств обсуждают двусторонние партнерства для взаимозачета ЦВЦБ и интеграции финансовых систем. Какой из этих двух трендов окажется более устойчивым — открытый вопрос", — заключил Кривошея.