МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Народный банк Китая сообщил во вторник, что будет поддерживать стабильное и упорядоченное финансирование в сфере недвижимости, добавив, что будет и дальше способствовать снижению процентов по ипотечным кредитам для частных лиц, а также размера первого взноса. ЦБ Армении вновь снизил ставку рефинансирования

Центральный банк также намерен внимательно следить за колебаниями межграничных потоков капитала и поддерживать базовую стабильность юаня.