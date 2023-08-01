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2023
https://1prime.ru/finance/20230801/841265752.html
ЦБ Китая будет поддерживать финансирование в сфере недвижимости страны
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https://россиясегодня.рф
. Народный банк Китая сообщил во вторник, что будет поддерживать стабильное и упорядоченное финансирование в сфере недвижимости, добавив, что будет и дальше способствовать... ПРАЙМ, 01.08.2023
банки, финансы, новости, китай, цб китая, финансирование, недвижимость
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Народный банк Китая сообщил во вторник, что будет поддерживать стабильное и упорядоченное финансирование в сфере недвижимости, добавив, что будет и дальше способствовать снижению процентов по ипотечным кредитам для частных лиц, а также размера первого взноса.
Центральный банк также намерен внимательно следить за колебаниями межграничных потоков капитала и поддерживать базовую стабильность юаня.