МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Министерство финансов Бельгии начало в индивидуальном порядке пересматривать отказы в разблокировке заблокированных в депозитарии Euroclear активов, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на партнера мультисемейного офиса ITSWM Игоря Кузнеца. Российские инвесторы подали иск против европейского депозитария Euroclear

Как сообщает издание, в начале января частный инвестор, у которого на двух брокерских счетах находились ценные бумаги на 10 миллионов долларов, подал заявление на разблокировку активов и причитающихся по ним дивидендов и купонов. У этого инвестора есть вид на жительство ЕС, и он просил о переводе бумаг и средств на счета в банк Швейцарии, уточнил "Коммерсант".

Правда, по результатам рассмотрения поданных документов в апреле минфин Бельгии выдал разрешение лишь на разблокировку купонов и дивидендов, при этом в отношении бумаг у одного брокера был выдан отказ, а у второго — решения принято не было. И были поданы жалобы в минфин и госсовет Бельгии. "В результате заявителю выдали лицензии на разблокировку ценных бумаг на счету одного из брокеров с учетом сохранения их в ЕС или Швейцарии, а также на перевод купонов и дивидендов. Ответ по жалобе был получен в течение менее месяца", — сообщает "Коммерсант".

Проблема актуальна прежде всего для инвесторов из России. Весной 2022 года Euroclear и другой депозитарий, Clearstream, заблокировали у себя счета Национального расчётного депозитария (НРД), через которые эти инвесторы хранили активы в европейских депозитариях. В начале июня 2022 года ЕС включил НРД в санкционный список, закрепив решения депозитариев. И по оценке Банка России, на конец ноября в Euroclear и Clearstream были заблокированы такие активы на сумму около 5,7 триллиона рублей, напоминает издание.

Партнер практики коммерческих споров МЭФ Legal Римма Малинская дополнила, что для разблокировки активов в Euroclear инвестору будет необходимо обратиться в минфин Бельгии с приложением пакета документов, подтверждающих учет активов в европейском депозитарии через НРД, а также приобретение соответствующих инструментов до включения НРД в санкционный список и уровень дохода, позволяющий приобрести такие активы.

Что касается люксембургского Clearstream, то, по мнению Малинской, с ним ситуация сложнее, поскольку в Люксембурге на данный момент не приняты общие условия для получения индивидуальных разрешений на разблокировку активов. И, как в целом отмечают эксперты, несмотря на обнадеживающий прецедент рассчитывать на быстрое решение вопроса инвесторам не стоит. А большое количество поданных заявок может увеличить сроки их рассмотрения, предупредил глава управления развития клиентского сервиса ФГ "Финам" Дмитрий Леснов.