МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ аргументированно отказалось от предложения о прекращении участия России в МВФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Кремле прокомментировали ситуацию с зерновой сделкой

"Здесь главное — позиция правительства весьма аргументированная, поэтому весьма аргументированно несогласие с таким предложением", — пояснил он журналистам на вопрос об отношении к предложению прекратить участие России в МВФ после отрицательной реакции правительства на инициативу.