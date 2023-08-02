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2023
https://1prime.ru/finance/20230802/841272192.html
В Кремле считают позицию правительства по участию в МВФ аргументированной
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https://россиясегодня.рф
. Правительство РФ аргументированно отказалось от предложения о прекращении участия России в МВФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Здесь главное — позиция... ПРАЙМ, 02.08.2023
финансы, экономика, новости, россия, правительство рф, мвф, дмитрий песков
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ аргументированно отказалось от предложения о прекращении участия России в МВФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Здесь главное — позиция правительства весьма аргументированная, поэтому весьма аргументированно несогласие с таким предложением", — пояснил он журналистам на вопрос об отношении к предложению прекратить участие России в МВФ после отрицательной реакции правительства на инициативу.