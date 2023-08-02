МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Кредитные каникулы позволяют заемщику приостановить выплаты по займу или уменьшить их размер на определенный период без штрафных санкций. Как взять отсрочку в 2023 году, суть изменений закона 106-ФЗ, условия предоставления и сроки для физических лиц и ИП, можно ли оформить онлайн и кому банки вправе отказать — в материале агентства «Прайм». Россиянам рассказали, что важно проверять, оформляя кредит

Кредитные каникулы

«С 1 марта 2022 до 31 декабря 2023 года заемщики, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, могут воспользоваться кредитными каникулами. Эти меры поддержки регулируются Федеральными законами от 01.05.2019 № 76-ФЗ и от 08.03.2022 № 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", — говорит Вера Каллистратова, руководитель бухгалтерского консалтингового агентства "Простые решения". — Нововведения впервые были приняты в пандемию, а с началом СВО возобновили свое действие — сначала для ипотечных заемщиков и мобилизованных, а в марте 2023 года — для всех кредиторов (ИП и физлиц) и видов займов».

Президент Владимир Путин подписал закон ФЗ №348 от 24.07.2023 года, согласно которому с 1 января 2024 года предоставление кредитных каникул по всем видам потребительских кредитов станет бессрочным для всех категорий клиентов. Изменятся правила расчёта процентов, которые банки будут начислять заёмщикам, ушедшим на каникулы с потребительским кредитом, автокредитом, кредитной картой или займом.

Юлия Деринг, заместитель начальника юридического управления юридического департамента ОАО «РосДорБанк», дополняет, что в новой редакции, помимо уменьшения дохода, добавлено в качестве трудной жизненной ситуации проживание заемщика в жилом помещении, находящемся в зоне чрезвычайной ситуации, нарушение условий его жизнедеятельности и утрата им имущества в результате ЧС межрегионального, регионального, межмуниципального или муниципального характера. Длительность льготного периода не может превышать шести месяцев. В течение каникул не допускается:

начисление неустойки;

требования о досрочном исполнении обязательства по кредитному договору;

обращение взыскание на предмет залога;

обращение с требованием к поручителю.

Для каких кредитов можно получить отсрочку

Получить кредитные каникулы можно по всем видам кредитов: потребительским, автокредитам, кредитным картам, ипотеке, микрозаймам. Ирина Андриевская, директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру», говорит, что банки не имеют права отказать заёмщику, если его ситуация соответствует критериям, прописанным в законах. Запись о взятых кредитных каникулах всегда вносится в кредитную историю клиента. Но по правилам ЦБ она не ухудшает её и не понижает персональный кредитный рейтинг.

Ипотечные каникулы

«Ипотечными каникулами по ФЗ №76 от 01.05.2019 года могут воспользоваться заёмщики, которые столкнулись с трудной жизненной ситуацией, взяв в долг до 15 млн рублей, при этом ипотечное жилье для них единственное. У ипотечных каникул есть ограничение — ими можно воспользоваться лишь однажды и на срок до шести месяцев. Заемщик может сам определить дату каникул, даже задним числом», — говорит Ирина Андриевская. Но если человек раньше брал ипотечные каникулы по ФЗ №76 и они закончились, можно воспользоваться мерой господдержки еще раз по закону о кредитных каникулах (антикризисных) ФЗ №106. Лимиты ипотечных сумм: для Москвы — 6 млн рублей, для Подмосковья, Санкт-Петербурга и ДФО — 4 млн, для остальных регионов — 3 млн.

Андрей Дегтярев, директор департамента комплаенс МФК «Лайм-Займ», поясняет, что для оформления ипотечных каникул гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера (ФЗ от 14.04.2023 № 134-ФЗ), заемщику нужно обратиться к кредитору в течение 60 дней с момента установления факта нарушения условий его жизнедеятельности и утраты имущества в результате ЧС.

Кредитные каникулы для мобилизованных

Кредитные каникулы для лиц, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ, принимающих участие в специальной военной операции, а также членов их семей, регулирует закон № 377-ФЗ от 07.10.2022. Андрей Дегтярев уточняет, что все заемщики, участвующие в СВО, вправе направить требование о кредитных каникулах в любой момент до конца 2023 года и определить их началом любую дату, начиная с 21 сентября 2022 года, но не ранее даты мобилизации заемщика или начала участия в СВО. Однако есть важное правило: кредитный договор должен быть оформлен до мобилизации заемщика, до начала участия в специальной военной операции, а также до подписания добровольного контракта. Если кредитный договор был подписан после этих событий, банки и МФО имеют право отказать клиенту в предоставлении льготы. «Кроме того, отсрочкой по кредитным платежам могут воспользоваться некоторые родственники мобилизованных. Среди них: супруги, несовершеннолетние дети и дети до 23 лет, проходящие очное обучение, дети-инвалиды, получившие инвалидность до 18 лет, а также близкие на иждивении у призванного гражданина», — говорит эксперт.

Антикризисные кредитные каникулы

Антикризисные кредитные каникулы (ФЗ № 106-ФЗ от 03.04.2020) доступны при всех видах кредитов и займов, которые выданы до 1 марта 2022 года. При этом по каждому кредиту получить отсрочку можно единожды. Сумма кредита или займа, по которому физические лица могут запросить кредитные каникулы, должна составлять не более 300 тыс. руб., по кредитным картам — 100 тыс. руб. и по автокредитам — 700 тыс. руб. Для оформления заемщик должен подтвердить снижение дохода на треть и более по сравнению со среднемесячным доходом в предыдущем году.

«Все, кто получали кредитные каникулы в 2020 году из-за пандемии, имеют право обратиться за новым льготным периодом в связи с санкциями. То есть фактически воспользоваться госпрограммой ещё раз, но теперь как антикризисной», — говорит Ирина Андриевская.

Типы кредитных каникул

По типам кредитные каникулы можно разделить на программы, которые введены государством, и собственные программы банков.

Отсрочка платежей позволяет заемщику временно приостановить выплату основной суммы или ежемесячных платежей по кредиту. Андрей Дегтярев поясняет, что в этом случае можно платить только проценты по кредиту или не вносить платежи в течение определенного периода. Отсрочка предоставляется в случае финансовых затруднений, при потере работы и т.д.

Рефинансирование кредита позволяет заемщику заменить текущий кредит на новый продукт в другой кредитной организации с более выгодными условиями, чтобы уменьшить ежемесячные платежи по кредиту путем снижения процентной ставки, изменения срока погашения или других условий. Это вариант для заемщиков, которые сталкиваются с финансовыми трудностями и нуждаются в снижении общей нагрузки кредитных платежей.

Гибкий график погашения кредита означает, что заемщик может варьировать ежемесячные платежи в зависимости от финансовой ситуации. Например, менять размер или периодичность платежей. «Обычно кредиторы предлагают такие условия бизнесу, который подвержен сезонности. В период, когда доход растет, платежи для компании становятся больше, в период спада — наоборот, сокращаются», — говорит Андрей Дегтярев.

Кто может воспользоваться

Программами банков могут воспользоваться заемщики, которые испытывают трудности с обслуживанием долга. Правила предоставления и критерии устанавливают сами кредитные организации. По словам Кирилла Резника, юриста «Единого Центра Защиты», кредитные каникулы можно оформить при сумме долга, которая не выходит за рамки, устанавливаемые правительством РФ. Причем, для разных видов кредитов этот порог будет отличаться. На сегодняшний день действуют следующие ограничения:

по потребительским кредитам установлен лимит в 450 тысяч рублей;

150 тысяч рублей для граждан по займам с лимитом кредитования (например, по кредитным картам);

1 миллион 600 тысяч рублей по автокредитам;

по ипотечным кредитам лимит для Москвы — 6 млн рублей, для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов Дальневосточного федерального округа — 4 млн рублей, для всех остальных российских регионов — 3 млн рублей. Еще одно условие — доход заявителя за два месяца, предшествующие месяцу обращения, должен снизиться на 30% и более по сравнению со среднегодовым за предыдущий календарный год. То есть, если хотите получить каникулы в июле 2022-го, то нужно сравнить средний доход за 2022 с доходом за май и июнь 2023-го.

Например, гражданин потерял работу в июне 2023 года, а спустя месяц в июле обратился с заявлением на кредитные антикризисные каникулы (по ФЗ №106 от 03.04.2020 г.) по потребительскому кредиту, взятому до 1 марта 2022 года. Тогда банк сравнит средний доход за предшествующие 12 месяцев (с мая 2022 года до мая 2023 года) и, скорее всего, одобрит заявку.

Условия предоставления

По словам специалиста, мобилизованные, добровольцы и члены их семей могут получить каникулы в любой момент, даже задним числом. Однако есть два ограничения: дата отсчёта каникул — только с 21 сентября 2022 года и не ранее мобилизации или срока призыва на СВО. Зато военнослужащим будет предоставлена льгота государства, даже если они брали кредитные каникулы раньше.

потерю работы;

получение инвалидности I или II группы,;

временная нетрудоспособность — до 2-х месяцев.

Кроме того, по словам Ирины Андриевской, право на каникулы получают заёмщики, у которых родились дети или появились новые иждивенцы, при этом доход снизился на 20% и более, а на платежи идёт до 40% ежемесячного дохода. Отдельно в правилах оговаривается ситуация, если заёмщик оказался в зоне, где введена чрезвычайная ситуация, или потерял из-за нее свое имущество. С момента установления факта ЧС в течение 60 дней люди имеют право обратиться за льготой.

Воспользоваться всеми видами кредитных каникул могут и пенсионеры, если их доход снизился на 30% в случае с антикризисной госпрограммой или если они подходят под критерии ипотечных каникул. Рассматривая заявку на отсрочку, банк учтет все виды дохода (пенсию, зарплату работающего и др.)

«Для любых каникул действует правило. Если ситуация заёмщика улучшилась до истечения шести месяцев, то он может в любой момент вернуться в график платежей и отказаться от льготы. Для этого просто нужно сообщить кредитору о приостановке каникул», — уточняет Ирина Андриевская.

Как оформить

Для получения кредитных каникул нужно подать в банк или МФО письменное заявление и приложить документы. Конкретный их перечень для оформления определенного вида каникул следует уточнить в банке-кредиторе.

Куда обращаться

С заявлением на кредитные каникулы нужно обращаться в тот банк, который выдал ипотеку, потребительский займ, автокредит или кредитную карту. Если оформлено несколько кредитных продуктов в разных банках и МФО, то придётся побывать в каждом.

Необходимые документы

«Чтобы получить отсрочку платежей по 377-ФЗ, нужно предоставить документы, подтверждающие участие в СВО. Если на момент обращения к кредитору их нет, то заемщик обязуется их предоставить после окончания участия в СВО. При получении кредитных каникул членами семей военнослужащего необходимо предоставить документ, подтверждающий родство», — поясняет Андрей Дегтярев. Если кредитные каникулы понадобились из-за ЧС, то необходимо предъявить данные из органов местного самоуправления о том, что заемщик проживает в жилом помещении, находящемся в зоне ЧС, и об утрате имущества.

Сроки

Заявление о кредитных каникулах банк или МФО рассматривает в течение 5 рабочих дней и принимает решение, предоставить отсрочку или отказать по определенной причине.

«Кредитные каникулы автоматически считаются предоставленными, если банк в течение 10 дней с момента получения заявки ничего не ответил заемщику. В законе указано, что в качестве ответа может выступать или уведомление об одобрении, или уведомление об отказе. В итоге, если от банка не пришло вообще никаких писем, то можно считать, что льготные период начался и точка отсчета — день, когда заявление было направлено кредитору», — говорит Кирилл Резник.

Что будет с процентами по кредиту во время каникул

Начисление процентов в период кредитных каникул продолжается только на остаток долга. По потребительским кредитам и займам начисления не превышают 2/3 среднерыночной полной стоимости кредита (ПСК), которую применял ЦБ на день обращения (эти значения Банк России рассчитывает каждый квартал). Процентная ставка при этом не превысит ту, что указана в кредитном договоре. По ипотечным кредитам ставка остается неизменной.

«По данным ЦБ РФ, для автокредитов ПСК составляла — 19,3%. Соответственно, проценты начисляют в размере 12,6%. По потребительским кредитам максимальная ПСК в зависимости от суммы и срока составляла — 34,2%, минимальная — 17,9%. Следовательно, диапазон ставок на каникулах — от 11,9% до 22,8%. По кредитным картам максимальная ПСК — 32,1%, а ставка на кредитных каникулах — 21,4%», — уточняет Ирина Андриевская.

В результате, пока заемщик на каникулах, долг и проценты по 2/3 ставки ПСК будут копиться, по всем видам кредитов и займам срок кредитования будет автоматически увеличен на длину каникул, а размер ежемесячного платежа после их завершения останется прежним.

Ирина Андриевская отмечает важное требование ЦБ: срок договора для заёмщика увеличивается на столько, на сколько это необходимо, чтобы сохранить размер платежа из графика до каникул. До окончания льготного периода кредитор направляет заемщику новый график платежей.

Продолжительность кредитных каникул

Антикризисные кредитные каникулы предоставляются на срок от одного до шести месяцев. Продлить их нельзя, а прекратить досрочно — можно, сообщив кредитору о желании остановить действие отсрочки. Андрей Дегтярев уточняет, что ипотечные каникулы можно взять не более чем на полгода. Их тоже можно прервать в любой момент. Кредитные каникулы для участников СВО, по словам эксперта, распространяются на весь срок мобилизации, контракта или участия в СВО, а также в течение 30 дней после.

Как платить по кредиту после кредитных каникул

До окончания кредитных каникул кредитор должен прислать заемщику новый график платежей. При этом, по словам Андрея Дегтярева, договор кредита, займа или ипотеки будет автоматически продлен на время каникул, а размер ежемесячных платежей при этом не меняется. Однако сначала будут погашаться платежи с процентами, предусмотренные первоначальным графиком, а потом — те, которые были перенесены на время кредитных каникул. Таким образом, получение кредитных каникул увеличивает срок возврата и переплату.

Отказ в предоставлении кредитных каникул

Советы экспертов

В случае финансовых трудностей Андрей Дегтярев советует связаться с кредитной организацией, чтобы обсудить возможность получения кредитных каникул и условия их предоставления: