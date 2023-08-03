МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Банк Англии по итогам августовского заседания повысит учетную ставку на 25 базисных пунктов — до 5,25% с 5%, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. ЦБ Армении вновь снизил ставку рефинансирования

Итоги заседания британского центробанка будут опубликованы в четверг, 3 августа, в 14.00 мск.

В 11.00 мск компания S&P Global опубликует окончательную оценку композитного индекса деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 20 стран еврозоны. Аналитики ожидают, что показатель в июле снизился до 48,9 пункта с 49,9 пункта в июне, как и показала предварительная оценка.

В 15.30 мск министерство торговли США обнародует данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 29 июля. Аналитики прогнозируют, что показатель вырос на шесть тысяч — до 227 тысяч заявок.

В 17.00 мск американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликует индекс деловой активности в сфере услуг США. Аналитики считают, что показатель в июле уменьшился до 53% с 53,9% в июне.