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Аналитики ожидают повышения Банком Англии учетной ставки
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Банк Англии по итогам августовского заседания повысит учетную ставку на 25 базисных пунктов — до 5,25% с 5%, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. Итоги заседания... ПРАЙМ, 03.08.2023
банки, финансы, новости, великобритания, цб, учетная ставка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Банк Англии по итогам августовского заседания повысит учетную ставку на 25 базисных пунктов — до 5,25% с 5%, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX.
Итоги заседания британского центробанка будут опубликованы в четверг, 3 августа, в 14.00 мск.
В 11.00 мск компания S&P Global опубликует окончательную оценку композитного индекса деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 20 стран еврозоны. Аналитики ожидают, что показатель в июле снизился до 48,9 пункта с 49,9 пункта в июне, как и показала предварительная оценка.
В 15.30 мск министерство торговли США обнародует данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице за неделю по 29 июля. Аналитики прогнозируют, что показатель вырос на шесть тысяч — до 227 тысяч заявок.
В 17.00 мск американский Институт управления поставками (Institute for Supply Management, ISM) опубликует индекс деловой активности в сфере услуг США. Аналитики считают, что показатель в июле уменьшился до 53% с 53,9% в июне.