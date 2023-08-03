МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ.

— Фьючерсы на европейские индексы торгуются разнонаправленно, фьючерсы на индексы США растут

— Активность в сфере услуг Китая в июле росла более стремительными темпами

— Монголия урегулировала почти все налоговые претензии к Rio Tinto в связи с рудником Оюу-Толгой

— Qualcomm планирует сокращения на фоне низких продаж

— Низкая маржа PayPal разочаровала инвесторов, несмотря на позитивный прогноз

— Скорр прибыль MetLife за 2-й кв составила 1,5 млрд долл, или 1,94 долл на акцию, превзойдя ожидания

АКЦИИ

Фьючерсы на Euro STOXX 50 снизились на 4 пункта до 4346 пунктов, фьючерсы на FTSE 100 добавили 7 пунктов до 7539,5 пункта, а фьючерсы на DAX опустились на 11 пунктов до 16 075 пунктов.

Фьючерсы на S&P 500 выросли на 1,5 пункта до 4538,75 пункта, а фьючерсы на DJIA добавили 42 пункта до 34 445 пунктов.

Азиатские фондовые рынки снижались. Решение Fitch снизить рейтинг суверенного долга США привело к фиксации прибыли. Теперь внимание инвесторов переключается на сегодняшнее решение Банка Англии, а также отчетность Apple и Amazon.

Цены на нефть изменились незначительно после двухдневного снижения.

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

Монголия урегулировала почти все нерешенные налоговые претензии к Rio Tinto в связи с разработкой гигантского медного рудника Оюу-Толгой и уверена в разрешении всех оставшихся вопросов. Об этом в интервью Reuters сказал премьер-министр страны.

UBS Group на этой неделе увольняет сотрудников инвестиционного банка Credit Suisse в Нью-Йорке, сообщил осведомленный источник.