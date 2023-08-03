Торги на фондовых европейских рынках скорее всего начнутся неуверенно
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ.
— Фьючерсы на европейские индексы торгуются разнонаправленно, фьючерсы на индексы США растут
— Активность в сфере услуг Китая в июле росла более стремительными темпами
— Монголия урегулировала почти все налоговые претензии к Rio Tinto в связи с рудником Оюу-Толгой
— Qualcomm планирует сокращения на фоне низких продаж
— Низкая маржа PayPal разочаровала инвесторов, несмотря на позитивный прогноз
— Скорр прибыль MetLife за 2-й кв составила 1,5 млрд долл, или 1,94 долл на акцию, превзойдя ожидания
АКЦИИ
Фьючерсы на Euro STOXX 50 снизились на 4 пункта до 4346 пунктов, фьючерсы на FTSE 100 добавили 7 пунктов до 7539,5 пункта, а фьючерсы на DAX опустились на 11 пунктов до 16 075 пунктов.
Фьючерсы на S&P 500 выросли на 1,5 пункта до 4538,75 пункта, а фьючерсы на DJIA добавили 42 пункта до 34 445 пунктов.
Азиатские фондовые рынки снижались. Решение Fitch снизить рейтинг суверенного долга США привело к фиксации прибыли. Теперь внимание инвесторов переключается на сегодняшнее решение Банка Англии, а также отчетность Apple и Amazon.
Цены на нефть изменились незначительно после двухдневного снижения.
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Монголия урегулировала почти все нерешенные налоговые претензии к Rio Tinto в связи с разработкой гигантского медного рудника Оюу-Толгой и уверена в разрешении всех оставшихся вопросов. Об этом в интервью Reuters сказал премьер-министр страны.
UBS Group на этой неделе увольняет сотрудников инвестиционного банка Credit Suisse в Нью-Йорке, сообщил осведомленный источник.
https://1prime.ru/finance/20230803/841279131.html