МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров немецкого производителя спортивной одежды и аксессуаров Adidas AG, в прошлом полугодии сократилась в 17,2 раза в годовом выражении и составила 45 миллионов евро, сообщается в пресс-релизе компании. Чистая прибыль "Норникеля" упала в первом полугодии на 78,8 процента

Разводненная прибыль на акцию составила 0,29 евро после 3,47 евро годом ранее. Выручка компании снизилась в годовом выражении на 2,6%, составив 10,617 миллиарда евро.

Во втором квартале чистая прибыль компании, приходящаяся на акционеров, упала в 3,5 раза, до 84 миллионов евро. Разводненная прибыль на акцию составила 0,48 евро против 1,88 евро годом ранее. Выручка уменьшилась на 4,5%, до 5,343 миллиарда евро.

Adidas ожидает снижения продаж на 4-6% в 2023 году. Также компания снизила прогноз по операционным убыткам по итогам года — до 450 миллионов евро с 700 миллионов, ожидавшихся после первого квартала.

"Мы рады тому как прошел второй квартал. Основной бизнес Adidas оказался немного лучше, чем мы ожидали. Правда, у нас по-прежнему слишком много товаров с медленным оборотом на рынке… Рынок по-прежнему волатилен, и на остаток года мы все еще ожидаем большой уровень неопределенности", — приводятся в сообщении слова гендиректора Adidas Бьёрна Гульдена (Bjørn Gulden).

Фирма Adidas AG, основанная в 1924 году Адольфом Дасслером, — один из мировых лидеров в производстве спортивной обуви, одежды и инвентаря.