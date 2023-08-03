МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Ростелекома" по МСФО в I полугодии 2023 года выросла на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 26,9 миллиарда рублей, говорится в отчете компании. "Мостотрест" снизил чистую прибыль по РСБУ за первое полугодие

"Чистая прибыль выросла на 18%, до 26,9 миллиарда рублей. За два года чистая прибыль увеличилась на 17%", — сообщается в материалах.

Выручка по сравнению с первым полугодием 2022 года выросла на 15%, до 324,5 миллиарда рублей. Показатель OIBDA вырос на 8%, он составил 135,1 миллиарда рублей. Рентабельность по OIBDA снизилась до 41,6% с 44,2%.

Чистый долг (с учетом обязательств по аренде) снизился на 6% с начала года и составил 471,7 миллиарда рублей.

"Ростелеком" опубликовал финансовые результаты впервые за 1,5 года. В июне президент компании Михаил Осеевский сообщил агентству в кулуарах ПМЭФ, что выручка компании в 2023 году больше, чем за сопоставимый период 2022 года.

"Вместе с этим сохраняется неопределенность в отношении макроэкономических рисков, поэтому менеджмент воздержится от публикации прогнозов на 2023 год. Также обозначенная волатильность и неопределенность экономических условий обусловила переоценку во втором квартале 2023 года стоимости ряда активов и ранее осуществленных инвестиций, что мы относим к событиям разового характера", — сказал первый вице-президент "Ростелекома", финансовый директор Анохин.

Он отметил, что компания инвестирует в собственную и партнерскую разработку отечественного программного обеспечения и оборудования, востребованных как самой компанией, так и другими игроками рынка.

"Мы ожидаем осуществления запланированных на текущий год как инвестиционных, так и операционных проектов и инициатив во втором полугодии, что приведет к нормализации данных показателей по итогам 2023 года, обеспечивая в то же время их поступательный рост в соответствии со стратегией", — добавил вице-президент.