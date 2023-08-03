МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Объемы финансирования программ для развития инфраструктуры сохранены, несмотря на сложившуюся ситуацию и необходимость поддержать оборонную отрасль, сообщил президент России Владимир Путин. Путин призвал расширять экономическое сотрудничество со странами Африки

Участник встречи Путина с руководителями отдельных предприятий обрабатывающей промышленности сообщил, что ускорение темпов развития инфраструктуры позволяет реализовывать предприятиям новые проекты и новое производство.

"Несмотря на всю ситуацию сегодняшнего дня и необходимость поддержать оборонку, мы полностью сохранили объемы этого финансирования", — сказал президент.