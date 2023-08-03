2023-08-03T13:26:39+03:00
2023-08-03T13:26:39+03:00
2023-08-03T13:26:39+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20230803/841282718.html
Путин заявил о сохранении объемов финансирования развития инфраструктуры
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Объемы финансирования программ для развития инфраструктуры сохранены, несмотря на сложившуюся ситуацию и необходимость поддержать оборонную отрасль, сообщил президент России... ПРАЙМ, 03.08.2023
финансы, новости, владимир путин, финансирование, инфраструктура
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Объемы финансирования программ для развития инфраструктуры сохранены, несмотря на сложившуюся ситуацию и необходимость поддержать оборонную отрасль, сообщил президент России Владимир Путин.
Участник встречи Путина с руководителями отдельных предприятий обрабатывающей промышленности сообщил, что ускорение темпов развития инфраструктуры позволяет реализовывать предприятиям новые проекты и новое производство.
"Несмотря на всю ситуацию сегодняшнего дня и необходимость поддержать оборонку, мы полностью сохранили объемы этого финансирования", — сказал президент.