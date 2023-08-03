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2023
https://1prime.ru/finance/20230803/841287226.html
НКЦ начал принимать юани для обеспечения "под стресс"
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Национальный клиринговый центр (НКЦ), осуществляющий клиринг на Московской бирже, начал принимать китайский юань в качестве обеспечения "под стресс", следует из сообщения НКЦ... ПРАЙМ, 03.08.2023
валюта, рынки, финансы, новости, нкц, активы, юань
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Национальный клиринговый центр (НКЦ), осуществляющий клиринг на Московской бирже, начал принимать китайский юань в качестве обеспечения "под стресс", следует из сообщения НКЦ.
"С 3 августа 2023 года в перечень активов, принимаемых НКЦ в качестве обеспечения под стресс, добавляется китайский юань", — говорится в сообщении.
Обеспечение под стресс – индивидуальное клиринговое обеспечение, которое предназначено для покрытия рисков по позициям участника клиринга при реализации стрессовых сценариев.
Таким образом, в настоящее время в перечень активов, принимаемых НКЦ в качестве обеспечения под стресс, включены рубль, юань и ценные бумаги, перечень которых приведен на сайте, уточняет НКЦ.