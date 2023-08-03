МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Национальный клиринговый центр (НКЦ), осуществляющий клиринг на Московской бирже, начал принимать китайский юань в качестве обеспечения "под стресс", следует из сообщения НКЦ. Банк России продал на внутреннем рынке юаней на четыре миллиарда рублей

"С 3 августа 2023 года в перечень активов, принимаемых НКЦ в качестве обеспечения под стресс, добавляется китайский юань", — говорится в сообщении.

Обеспечение под стресс – индивидуальное клиринговое обеспечение, которое предназначено для покрытия рисков по позициям участника клиринга при реализации стрессовых сценариев.

Таким образом, в настоящее время в перечень активов, принимаемых НКЦ в качестве обеспечения под стресс, включены рубль, юань и ценные бумаги, перечень которых приведен на сайте, уточняет НКЦ.