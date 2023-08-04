МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль датской судоходной компании A.P. Moller-Maersk A/S (Maersk), приходящаяся на головную компанию, по итогам первого полугодия 2023 года снизилась в 4,1 раза и составила 3,737 миллиарда долларов, следует из отчетности компании. Бразильский нефтегазовый гигант Petrobras отчитался о снижении прибыли

Выручка за отчетный период сократилась в полтора раза — до 27,195 миллиарда долларов. Показатель EBITDA составил 6,874 миллиарда долларов, уменьшившись в годовом выражении в 2,8 раза.

Во втором квартале текущего года чистая прибыль составила 1,453 миллиарда долларов, что в 5,9 раза меньше прибыли год назад. Выручка за три месяца уменьшилась в 1,7 раза — до 12,988 миллиарда долларов, а показатель EBITDA снизился в 3,6 раза — до 2,905 миллиарда долларов.

Подразделение Ocean, специализирующееся на контейнерных перевозках, сократило выручку за полугодие в 1,8 раза в годовом выражении — до 18,576 миллиарда долларов, Logistics & Services — увеличило на 7,5%, до 6,857 миллиарда, Terminals — снизило выручку на 19%, до 1,826 миллиарда долларов.

Компания A.P. Moller-Maersk A/S, крупнейший в мире контейнерный перевозчик, была основана в 1904 году в датском городе Свеннборге. Работает в более чем 130 странах, штат сотрудников превышает 110 тысяч человек.