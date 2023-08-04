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2023
https://1prime.ru/finance/20230804/841293042.html
Мишустин поручил проработать финансирование детского отдыха
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. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минпросвещения, Минфину и Минстрою до 2 октября проработать предложения об увеличении объёма финансирования на развитие... ПРАЙМ, 04.08.2023
финансы, бизнес, новости, россия, михаил мишустин, детский отдых
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минпросвещения, Минфину и Минстрою до 2 октября проработать предложения об увеличении объёма финансирования на развитие инфраструктуры для отдыха детей, сообщается на сайте кабмина.
Мишустин поручил министерствам и ведомствам проработать предложения членов Совета Федерации, озвученные на встрече 4 июля.
"При подготовке проекта федерального бюджета Минпросвещения, Минфину и Минстрою необходимо дополнительно проработать предложения Совета Федерации об увеличении объёма финансирования на развитие инфраструктуры для отдыха детей. Срок – до 2 октября", — говорится в сообщении.