МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минпросвещения, Минфину и Минстрою до 2 октября проработать предложения об увеличении объёма финансирования на развитие инфраструктуры для отдыха детей, сообщается на сайте кабмина. Мишустин упростил онлайн-торговлю Калининграда с материковой Россией

Мишустин поручил министерствам и ведомствам проработать предложения членов Совета Федерации, озвученные на встрече 4 июля.

"При подготовке проекта федерального бюджета Минпросвещения, Минфину и Минстрою необходимо дополнительно проработать предложения Совета Федерации об увеличении объёма финансирования на развитие инфраструктуры для отдыха детей. Срок – до 2 октября", — говорится в сообщении.