МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 28 июля составил 18,415 триллиона рублей против 18,436 триллиона на 21 июля, сообщил Банк России. ЦБ назвал сумму международных российских резервов

Таким образом, денежная база за неделю уменьшилась на 21 миллиард рублей, или на 0,1%.

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.