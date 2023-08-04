2023-08-04T11:19:51+03:00
2023-08-04T11:19:51+03:00
2023-08-04T11:19:51+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20230804/841294085.html
Денежная база России в узком определении снизилась с 21 по 28 июля
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Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 28 июля составил 18,415 триллиона рублей против 18,436 триллиона на 21 июля, сообщил Банк России. Таким образом,... ПРАЙМ, 04.08.2023
финансы, новости, россия, цб, денежная база
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 28 июля составил 18,415 триллиона рублей против 18,436 триллиона на 21 июля, сообщил Банк России.
Таким образом, денежная база за неделю уменьшилась на 21 миллиард рублей, или на 0,1%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.