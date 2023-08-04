МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за июль увеличился на 643,2 миллиарда рублей — до 13,3 триллиона рублей, увеличившись в долларовом выражении на 758,3 миллиона, до 146,336 миллиарда долларов, следует из материалов на сайте Минфина РФ. Минфин возобновит покупки валюты по бюджетному правилу

"По состоянию на 1 августа 2023 года объем ФНБ составил 13 313 450,5 миллиона рублей или 8,9% ВВП, прогнозируемого на 2023 год… что эквивалентно 146 336,5 миллиона долларов", — говорится в сообщении Минфина. При этом объем ликвидных активов Фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 7,183 триллиона рублей или 78,957 миллиарда долларов (4,8% ВВП, прогнозируемого на 2023 год).

На 1 июля объем ФНБ составлял 12,67 триллиона рублей или 8,4% ВВП (эквивалент 145,578 миллиарда долларов. При этом объем ликвидных активов Фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 6,811 триллиона рублей или 78,258 миллиарда долларов (4,5% ВВП, прогнозируемого на 2023 год).

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 августа было размещено 7,278 миллиарда евро, 280,158 миллиарда юаней, 508,835 тонны золота в обезличенной форме и 5,49 миллиарда рублей. На депозитах в ВЭБе размещено 655,173 миллиарда рублей. Кроме того, 3 миллиарда долларов размещены в облигациях Украины, по которым страна допустила дефолт.

В ценных бумагах российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, размещено 703 миллиарда рублей и 2,014 миллиарда долларов, в привилегированных акциях кредитных организаций — 328,992 миллиарда рублей. На субординированном депозите в Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов размещено 38,434 миллиарда рублей.

Еще 2,931 триллиона рублей вложено в обыкновенные акции Сбербанка, 107,256 миллиарда рублей — в обыкновенные акции "Аэрофлота", 137 миллиардов рублей — в обыкновенные акции "Дом.РФ", 467 миллиардов рублей — в привилегированные акции РЖД, 58,334 миллиарда рублей — в обыкновенные акции ГТЛК, 2,299 миллиарда рублей — в облигации авиакомпании "Уральские авиалинии" и 150,482 миллиарда рублей — в обыкновенные акции Банка ВТБ (ПАО). Кроме того, еще 60 миллиардов рублей было вложено в облигации VK, а 34,948 миллиарда — в облигации ООО "НЛК-Финанс".

Совокупный доход от размещения средств фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2023 году составил 307,603 миллиарда рублей, что эквивалентно 3,669 миллиарда долларов.