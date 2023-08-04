МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Минфин РФ в июле 2023 года направил почти 44,4 миллиарда рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на финансирование дефицита бюджета, реализовав для этого 2,125 миллиарда юаней и 3,151 тонны золота, говорится в материалах на сайте министерства. Золото торгуется стабильно утром в пятницу

"В июле 2023 года… часть средств ФНБ на счетах в Банке России в сумме 2 125,3 миллиона китайских юаней и 3 151,4 килограмма золота в обезличенной форме была реализована за 44 357,7 миллиона рублей. Вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета в целях финансирования его дефицита", — говорится в сообщении.

В конце прошлого года Минфин опубликовал новую нормативную структуру активов ФНБ, которая полностью исключает возможность инвестирования в долларах и устанавливает гибкие доли активов. Максимальная доля юаня в активах ФНБ теперь составляет 60%, золота — 40%. Ранее доли юаня и золота составляли 30% и 20% соответственно.