2023-08-04T15:11:52+03:00
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2023-08-04T15:11:52+03:00
2023
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Раскрыто, сколько средств из ФНБ Минфин продал в июле
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Минфин РФ в июле 2023 года направил почти 44,4 миллиарда рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на финансирование дефицита бюджета, реализовав для этого 2,125... ПРАЙМ, 04.08.2023
финансы, новости, минфин рф, фнб, золото, юань
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Минфин РФ в июле 2023 года направил почти 44,4 миллиарда рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на финансирование дефицита бюджета, реализовав для этого 2,125 миллиарда юаней и 3,151 тонны золота, говорится в материалах на сайте министерства.
"В июле 2023 года… часть средств ФНБ на счетах в Банке России в сумме 2 125,3 миллиона китайских юаней и 3 151,4 килограмма золота в обезличенной форме была реализована за 44 357,7 миллиона рублей. Вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета в целях финансирования его дефицита", — говорится в сообщении.
В конце прошлого года Минфин опубликовал новую нормативную структуру активов ФНБ, которая полностью исключает возможность инвестирования в долларах и устанавливает гибкие доли активов. Максимальная доля юаня в активах ФНБ теперь составляет 60%, золота — 40%. Ранее доли юаня и золота составляли 30% и 20% соответственно.