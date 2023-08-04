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2023
https://1prime.ru/finance/20230804/841300977.html
"ЭЛ5-Энерго" отчиталась о чистой прибыли по МСФО за первое полугодие
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Чистая прибыль "ЭЛ5-Энерго" по МСФО в первом полугодии 2023 года составила 2,56 миллиарда рублей против убытка в 8,575 миллиарда годом ранее, следует из материалов компании... ПРАЙМ, 04.08.2023
финансы, бизнес, новости, эл5-энерго
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль "ЭЛ5-Энерго" по МСФО в первом полугодии 2023 года составила 2,56 миллиарда рублей против убытка в 8,575 миллиарда годом ранее, следует из материалов компании.
EBITDA за отчетный период увеличилась на 20,8%, до 6,353 миллиарда рублей.
Выручка компании в январе-июне выросла на 17,5% — до 28,944 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения составила 3,269 миллиарда рублей при убытке в 10,69 миллиарда годом ранее.