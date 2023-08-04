МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль "ЭЛ5-Энерго" по МСФО в первом полугодии 2023 года составила 2,56 миллиарда рублей против убытка в 8,575 миллиарда годом ранее, следует из материалов компании. Fortum сократил чистый убыток почти в четыре раза в первом полугодии

EBITDA за отчетный период увеличилась на 20,8%, до 6,353 миллиарда рублей.

Выручка компании в январе-июне выросла на 17,5% — до 28,944 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения составила 3,269 миллиарда рублей при убытке в 10,69 миллиарда годом ранее.