МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Золотовалютные резервы в мире после двух месяцев роста начали сокращаться в мае этого года — на 131,7 миллиарда долларов и по итогам месяца составили 13,1 триллиона долларов, сильнее всего они упали в Китае и Турции, следует из анализа РИА Новости данных национальных центробанков. Раскрыто, сколько средств из ФНБ Минфин продал в июле

Всего резервы в мае текущего года сократились в двух третях исследуемых экономик. Сильнее всего они упали в Китае (29 миллиардов долларов), Турции (18 миллиардов долларов) и Швейцарии (15 миллиардов долларов). На четвертом месте по снижению резервов расположилась Россия (12 миллиардов долларов), пятерку антилидеров замыкает Япония с падением показателя на 11 миллиардов долларов.

Крупное снижение золотовалютных резервов в мае также фиксировали Великобритания, где они сократились на 7 миллиардов долларов, Гонконг (6,4 миллиарда долларов), Южная Корея (5,7 миллиардов долларов), Индонезия (5 миллиардов долларов) и США (4 миллиарда долларов).

Сокращение на более чем один миллиард долларов в мае отметили еще 19 экономик, в том числе Германия, Франция, Бразилия, Израиль, Италия, Казахстан, Аргентина и Польша.

В то же время в 23 государствах из исследуемых международные резервы в мае увеличились, при этом лишь в четырех странах рост превысил один миллиард долларов. Наиболее сильный рост золотовалютных активов зафиксировал Сингапур, "кубышка" которого выросла на 14 миллиардов долларов. Активы Саудовской Аравии подскочили на 12 миллиардов долларов, Перу — на 2 миллиарда долларов, а Украины — на 1 миллиард долларов.

Исследование проведено РИА Новости на основе информации национальных центральных банков ста экономик мира, которые на начало августа раскрыли данные за май.