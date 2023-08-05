МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Правительство России выделило 791 миллион рублей на содержание 28 культурно-образовательных и музейных объектов во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе, сообщается в телеграм-канале кабмина РФ. Правительство увеличило капвложения в Центральный транспортный узел

"На содержание и эксплуатацию культурно-образовательных и музейных комплексов во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе выделен 791 млн рублей. Распоряжение об этом подписал Михаил Мишустин. Средства будут направлены на содержание 28 объектов, которые на сегодняшний день введены в эксплуатацию", — говорится в сообщении.

Уточняется, что будут содержаться специальные музыкальные школы, учебные корпуса хореографических академий и общеобразовательные школы. Кроме того, комплексам возместят расходы на оплату коммунальных услуг, услуг связи, и отдельных видов работ.