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https://1prime.ru/finance/20230805/841306345.html
Правительство профинансирует содержание культурно-образовательных объектов
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Правительство России выделило 791 миллион рублей на содержание 28 культурно-образовательных и музейных объектов во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе, сообщается в... ПРАЙМ, 05.08.2023
общество , финансы, новости, правительство рф, финансирование, деньги
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Правительство России выделило 791 миллион рублей на содержание 28 культурно-образовательных и музейных объектов во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе, сообщается в телеграм-канале кабмина РФ.
"На содержание и эксплуатацию культурно-образовательных и музейных комплексов во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе выделен 791 млн рублей. Распоряжение об этом подписал Михаил Мишустин. Средства будут направлены на содержание 28 объектов, которые на сегодняшний день введены в эксплуатацию", — говорится в сообщении.
Уточняется, что будут содержаться специальные музыкальные школы, учебные корпуса хореографических академий и общеобразовательные школы. Кроме того, комплексам возместят расходы на оплату коммунальных услуг, услуг связи, и отдельных видов работ.