НОВОСИБИРСК, 6 авг — ПРАЙМ. Финансирование нового национального проекта "Беспилотные авиационные системы" в 2024-2026 годы составит около 300 миллиардов рублей, сообщил журналистам в воскресенье на "Архипелаге 2023" в Новосибирске первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Путин поручил выделить средства на строительство не менее 200 речных судов

"Предварительные цифры такие, это на 2024 год — 48 миллиардов рублей, на 2025 год примерно 117 миллиардов и на 2026 год — 148 миллиардов. Это существенные деньги для бюджета, но оно того стоит", — сказал он.

Белоусов отметил, что за два дня его работы на "Архипелаге" было представлено много дополнительных предложений для включения в нацпроект.

"Но самый главный вывод — это то, что у нас есть все для того, чтобы эта отрасль появилась. Многие вещи находятся в стадии высокой, но неполной зрелости, надо развертывать серийное производство, но мы с этим, безусловно, справимся", — сказал он.

Первый вице-премьер напомнил, что нацпроект в соответствии с поручением президента должен быть утвержден до 1 сентября.

"Он собран, но сейчас в рамках бюджетного процесса ведутся соответствующие работы. Он будет развертываться сразу, как будет утвержден, в 2023 году. Но в основном это 2024-2025 годы", — добавил Белоусов.

Вице-премьер добавил, что национальный проект "Беспилотные авиационные системы", запустить который планируется уже в сентябре, предусматривает субсидии и налоговые льготы для поддержки предприятий отрасли.

По его словам, для производителей беспилотников будет предусмотрен целый комплекс налоговых льгот.

"Планируется погружение компаний, и не только головных производителей, а всей системы кооперации так называемой инвестиционно-кластерной платформы… Это специальный комплекс налоговых льгот и льгот по социальным взносам, которые сейчас разработаны и запускаются Минпромторгом", — рассказал Белоусов.

Кроме того, по его словам, отдельная система льгот будет предусмотрена для малых технологических компаний, то есть для стартапов.

"На днях президент подписал закон о малых технологических компаниях, сейчас в соответствии с ним будут разработаны специальные меры поддержки. До конца года, я думаю, что мы все это запустим", — добавил первый вице-премьер.