МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Россия предлагает Катару перейти на использование национальных валют в расчетах, работа по этому направлению ведется между двумя странами, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в этой стране Дмитрий Догадкин.

"Россия предлагает диверсифицировать взаимную торговлю и перейти на использование национальных валют. Работа на данном направлении ведется между нашими профильными ведомствами", — сказал дипломат.

Полностью интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.