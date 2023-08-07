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2023
https://1prime.ru/finance/20230807/841313491.html
Россия предлагает Катару перейти к расчету на национальные валюты
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Россия предлагает Катару перейти на использование национальных валют в расчетах, работа по этому направлению ведется между двумя странами, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ... ПРАЙМ, 07.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Россия предлагает Катару перейти на использование национальных валют в расчетах, работа по этому направлению ведется между двумя странами, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ в этой стране Дмитрий Догадкин.
"Россия предлагает диверсифицировать взаимную торговлю и перейти на использование национальных валют. Работа на данном направлении ведется между нашими профильными ведомствами", — сказал дипломат.
Полностью интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.