МИНСК, 7 авг — ПРАЙМ. Золотовалютные резервы (ЗВР) Белоруссии за июль выросли на 2,3% и на 1 августа составили 7,97 миллиарда долларов в эквиваленте, сообщил Национальный банк республики (центробанк). В Белоруссии заявили об успешной адаптации к западным санкциям

Согласно информации на сайте регулятора, на 1 августа международные резервные активы, по предварительным данным, составляют 7 миллиардов 973,5 миллиона долларов. Таким образом, прирост объема ЗВР за месяц составил 182 миллиона долларов, или 2,3%. При этом за июнь ЗВР Белоруссии снизились на 1,02%, до 7,79 миллиарда долларов в эквиваленте на 1 июля.

В итоге с начала года, когда международные резервные активы Белоруссии составляли 7 миллиардов 929,5 миллиона долларов, ЗВР выросли на 0,55%.

За прошлый год ЗВР Белоруссии сократились на 5,88%. При этом за 2021 год резервы увеличились на 12,8% и на начало 2022 года составили 8,4 миллиарда долларов.

Основные направления денежно-кредитной политики республики предполагают, что ЗВР Белоруссии на конец этого года должны составить не менее 6 миллиардов долларов.