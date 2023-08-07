МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, в первом полугодии 2023 года получила чистую прибыль по МСФО в размере 13,191 миллиарда рублей против 470 миллионов рублей в первом полугодии прошлого года, увеличив ее в 28 раз, следует из сообщения компании. Чистая прибыль Saudi Aramco снизилась в первом полугодии на 30 процентов

"Чистая прибыль за период составила 13 191 миллиона рублей, рост на 12 721 миллиона рублей", — сообщила компания. В первом полугодии прошлого года чистая прибыль группы составила 470 миллионов рублей, следует из отчета.

Выручка составила 106,549 миллиарда рублей, снизившись на 20,681 миллиарда рублей по сравнению с первым полугодием 2022 года. Скорректированный показатель EBITDA составил 15,606 миллиарда рублей (минус 14,228 миллиарда рублей), рентабельность по нему снизилась до 15% по сравнению с 23% за первое полугодие 2022 года.

"Скорректированный показатель EBITDA уменьшился по всем бизнес-сегментам, за исключением сельскохозяйственного, под давлением снижения цен реализации, при этом группа "Русагро" продемонстрировала значительный рост чистой прибыли и существенное снижение чистого долга на 20%", — приводятся в сообщении слова гендиректора группы компании Тимура Липатова.

Он также отметил рост во втором квартале выручки сельскохозяйственного и мясного дивизионов, а также снижение выручки масложирового и сахарного бизнес-направлений — из-за падения мировых цен на масложировую продукцию, уменьшения объемов производства сахара из-за сниженной дигестии свеклы в последнем сезоне, а также остановки маслоэкстракционного завода в Балаково на модернизацию до сентября 2023 года.

Липатов также напомнил, что в конце второго квартала "Русагро" приобрела 50% долю и контроль над группой компаний НМЖК. "После приобретения "Русагро" усилила свои рыночные позиции и стала производителем майонезов и майонезных соусов номер один в России, мы видим значительные синергетические эффекты, которые ожидаем получить, начиная с третьего квартала 2023 года", — сообщил Липатов.