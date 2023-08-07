МОСКВА, 7 августа — ПРАЙМ. Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс ожидает, что в следующем году начнется понижение процентных ставок, сообщила в понедельник New York Times. В ФРС призвали не менять процентные ставки до конца года

В интервью этой газете Уильямс сказал, что не исключает понижения ставок в начале 2024 года в зависимости от экономических данных, добавив, что инфляция, как и ожидалось, замедляется.

Он также сказал, что по мере охлаждения экономики ожидает роста безработицы.