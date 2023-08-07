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В ФРС США ожидают понижения ставок в следующем году
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Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс ожидает, что в следующем году начнется понижение процентных ставок, сообщила в понедельник New York Times. В... ПРАЙМ, 07.08.2023
банки, финансы, экономика, новости, сша, процентная ставка, фрс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 августа — ПРАЙМ. Президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс ожидает, что в следующем году начнется понижение процентных ставок, сообщила в понедельник New York Times.
В интервью этой газете Уильямс сказал, что не исключает понижения ставок в начале 2024 года в зависимости от экономических данных, добавив, что инфляция, как и ожидалось, замедляется.
Он также сказал, что по мере охлаждения экономики ожидает роста безработицы.