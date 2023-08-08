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2023
https://1prime.ru/finance/20230808/841328219.html
Аналитики ждут замедления годовой инфляции в Германии по итогам июля
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. Годовая инфляция в Германии по итогам июля, по окончательной оценке, замедлилась до 6,2% с 6,4% месяцем ранее, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. Соответствующие... ПРАЙМ, 08.08.2023
финансы, экономика, новости, ес, германия, инфляция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам июля, по окончательной оценке, замедлилась до 6,2% с 6,4% месяцем ранее, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX.
Соответствующие данные будут опубликованы во вторник, 8 августа, в 9.00 мск. Прогноз совпадает с предварительной оценкой.
В 15.30 мск бюро экономического анализа министерства торговли США опубликует данные о состоянии торгового баланса в стране. Согласно прогнозам, дефицит торгового баланса США в июне снизился до 65 миллиардов долларов с 69 миллиардов долларов в мае.