МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Годовая инфляция в Германии по итогам июля, по окончательной оценке, замедлилась до 6,2% с 6,4% месяцем ранее, полагают аналитики, опрошенные порталом DailyFX. Экономист усомнилась в скором восстановлении промпроизводства в Германии

Соответствующие данные будут опубликованы во вторник, 8 августа, в 9.00 мск. Прогноз совпадает с предварительной оценкой.

В 15.30 мск бюро экономического анализа министерства торговли США опубликует данные о состоянии торгового баланса в стране. Согласно прогнозам, дефицит торгового баланса США в июне снизился до 65 миллиардов долларов с 69 миллиардов долларов в мае.