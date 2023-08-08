МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Доллар США вырос на фоне спроса на активы-убежища, так как фондовые индексы падают после слабых данных по внешней торговле Китая. В ФРС США ожидают понижения ставок в следующем году

Американская валюта не получила значительной поддержки после того, как член руководства ФРС Мишель Боуман заявила в понедельник о вероятности дальнейшего повышения процентных ставок.

По словам аналитика Commerzbank Ульриха Лейхтмана, экономические данные сейчас важнее для доллара, чем комментарии центрального банка.

"Только если мы уже видели эти данные, такие комментарии, как те, что сделала Боуман, могут иметь значение для курса доллара", — сказал он.

Данные по инфляции в США, которые выйдут в четверг, будут анализироваться особенно внимательно, считает аналитик.

Индекс доллара DXY вырос на 0,2%, до 102,245, а пара евро/доллар упала на 0,1%, до 1,0994.