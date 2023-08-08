МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Выручка госкорпорации "Росатом" по итогам 2023 года, как прогнозируется, превысит 2 триллиона рублей, сообщил директор департамента стратегического управления атомной госкорпорации Игорь Ермаков. "Росатом" и Эфиопия будут развивать сотрудничество по мирному атому

"Сейчас по прогнозу 2023 года мы видим уже четкое превышение показателя в 2 триллиона рублей", — сказал Ермаков на отраслевой конференции "Управление инновациями "Росатома". Его слова приводит официальное издание российской атомной отрасли "Страна Росатом". По итогам 2022 года выручка "Росатома" составила рекордные 1,9 триллиона рублей.

На горизонте пары лет выручка "Росатома" вырастет до 3 триллионов рублей, и цель достичь выручку в 4 триллиона рублей к 2030 году — "уже вполне достижимая", добавил Ермаков.

Стратегическая цель "Росатома" — движение к глобальному технологическому лидерству. Планируется, что для достижения показателя по выручке в 4 триллиона рублей к 2030 году "Росатом" должен кратно увеличить объем новых продуктов и расширить зарубежное присутствие.