2023-08-08T13:40:48+03:00
2023-08-08T13:40:48+03:00
2023-08-08T13:40:48+03:00
2023
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Топ-менеджер "Росатома" спрогнозировал рост выручки компании по итогам года
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Выручка госкорпорации "Росатом" по итогам 2023 года, как прогнозируется, превысит 2 триллиона рублей, сообщил директор департамента стратегического управления атомной... ПРАЙМ, 08.08.2023
финансы, экономика, новости, россия, росатом, выручка, прогноз
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Выручка госкорпорации "Росатом" по итогам 2023 года, как прогнозируется, превысит 2 триллиона рублей, сообщил директор департамента стратегического управления атомной госкорпорации Игорь Ермаков.
"Сейчас по прогнозу 2023 года мы видим уже четкое превышение показателя в 2 триллиона рублей", — сказал Ермаков на отраслевой конференции "Управление инновациями "Росатома". Его слова приводит официальное издание российской атомной отрасли "Страна Росатом". По итогам 2022 года выручка "Росатома" составила рекордные 1,9 триллиона рублей.
На горизонте пары лет выручка "Росатома" вырастет до 3 триллионов рублей, и цель достичь выручку в 4 триллиона рублей к 2030 году — "уже вполне достижимая", добавил Ермаков.
Стратегическая цель "Росатома" — движение к глобальному технологическому лидерству. Планируется, что для достижения показателя по выручке в 4 триллиона рублей к 2030 году "Росатом" должен кратно увеличить объем новых продуктов и расширить зарубежное присутствие.