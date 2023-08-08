МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль одного из крупнейших мировых операторов сетей быстрого питания, компании Restaurant Brands International, приходящаяся на акционеров, по итогам первого полугодия 2023 года выросла на 2,6% в годовом выражении и составила 430 миллионов долларов, говорится в пресс-релизе компании. Чистая прибыль Bayer в первом полугодии упала в десять раз

Разводненная прибыль на акцию составила 1,37 доллара против 1,35 доллара годом ранее. Выручка увеличилась в годовом выражении на 8,9%, до 3,365 миллиарда долларов.

По итогам второго квартала чистая прибыль компании увеличилась на 2,1%, до 241 миллиона долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 0,77 доллара против 0,76 доллара годом ранее. Скорректированная прибыль на акцию составила 0,85 доллара на акцию при прогнозе прибыли в 0,76 доллара. Выручка по итогам квартала выросла на 8,3% и составила 1,775 миллиарда долларов, аналитики ожидали показатель на уровне 1,74 миллиарда.

Общесистемные продажи Burger King за три месяца выросли на 13,8% после 13,2% годом ранее, Popeyes Louisiana Kitchen (PLK) — на 15% после 9,9% год назад, а рост продаж бренда Tim Hortons замедлился до 15% с 16,3% годом ранее.

По состоянию на конец квартала компания нарастила количество ресторанов Burger King на 2,4%, до 18 935. Число ресторанов Tim Hortons выросло на 5,8%, до 5 662, PLK — на 10,9%, до 4 269. В Венгрии отменяют заморозку цен на основные продукты питания

Тем не менее, компания не ожидает получения прибыли от своих ресторанов в России в текущем году, следует из финансового отчета компании.

"Мы не получили новой прибыли от ресторанов в России в 2022 году и не ожидаем получения новой прибыли в 2023 году. Соответственно, начиная с первого квартала 2023 года наши ключевые показатели деятельности не будут включать в себя результаты деятельности ресторанов в России за все представленные периоды", — говорится в отчете.

В марте прошлого года в пресс-службе компании Burger King в России сообщали, что сеть ресторанов быстрого питания не планирует уходить из России и по-прежнему рассматривает РФ как один из стратегических рынков. По данным "Яндекс. Карт", в России открыто 835 ресторанов Burger King.

Компания Restaurant Brands International была образована в 2014 году в результате слияния американской сети Burger King и канадской Tim Hortons. Является одним из крупнейших по величине операторов сетей быстрого питания в мире. Сеть насчитывает свыше 29 тысяч ресторанов более чем в 100 странах мира.