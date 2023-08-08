2023-08-08T16:06:00+03:00
2023-08-08T16:16:03+03:00
2023-08-08T16:06:00+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20230808/841341723.html
Доля рубля в российском экспорте выросла в июне до 42 процентов
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Рубль укрепил позиции главной валюты в российском экспорте: его доля в июне выросла до 42% с майских 40%, далее идут "токсичные" валюты с долей в 30%, затем юань с 25%; в то же... ПРАЙМ, 08.08.2023
валюта, рынки, финансы, экономика, новости, россия, рубль, доллар, цб рф, евро, экспорт, юань
https://cdnn.1prime.ru/images/83405/72/834057236.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83405/72/834057236.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83405/72/834057235.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83405/72/834057235.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83405/72/834057223.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83405/72/834057223.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Рубль укрепил позиции главной валюты в российском экспорте: его доля в июне выросла до 42% с майских 40%, далее идут "токсичные" валюты с долей в 30%, затем юань с 25%; в то же время в импорте доминирует юань, "вес" которого в начале лета увеличился на три процентных пункта — до 34%, следует из документов ЦБ.
"Операции в рублях в экспорте в относительном выражении выросли с 40% в мае до 42% в июне. Доля импортных платежей в рублях в июне оставалась на уровне 30%, как и месяцем ранее", — пишет регулятор.
При этом удельный вес юаня в российском экспорте в июне остался на уровне 25%, а в импорте — вырос до 34% с майских 31%.
"На этом фоне доля "токсичных" валют (доллара США и евро) в экспорте и импорте сократилась в июне до 30 и 32% соответственно (в мае — 32 и 35%)", — добавил ЦБ.