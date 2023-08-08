МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Рубль укрепил позиции главной валюты в российском экспорте: его доля в июне выросла до 42% с майских 40%, далее идут "токсичные" валюты с долей в 30%, затем юань с 25%; в то же время в импорте доминирует юань, "вес" которого в начале лета увеличился на три процентных пункта — до 34%, следует из документов ЦБ.

"Операции в рублях в экспорте в относительном выражении выросли с 40% в мае до 42% в июне. Доля импортных платежей в рублях в июне оставалась на уровне 30%, как и месяцем ранее", — пишет регулятор.

При этом удельный вес юаня в российском экспорте в июне остался на уровне 25%, а в импорте — вырос до 34% с майских 31%.

"На этом фоне доля "токсичных" валют (доллара США и евро) в экспорте и импорте сократилась в июне до 30 и 32% соответственно (в мае — 32 и 35%)", — добавил ЦБ.